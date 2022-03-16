Жители столицы заметили «ангела» в небе

Одна из участников группы Facebook «Речной вокзал и окрестности» опубликовала фотографию с облаками необычной формы. В комментариях жители сравнили природное явление с ангелом.

На опубликованном снимке видно ясное небо с одним единственным облаком, цвет которого стал розоватым от закатного солнца. «Что же это было? На безоблачном небе вот такая штука. Вид от "Водного стадиона» в сторону "Речного вокзала "», — поинтересовалась автор поста.

Москвичи в комментариях восхитились видом явления и наделив его мистическим смыслом, высказали предположение о том, что это является неким предсказанием. «Тоже видели. Ангел прилетал», — написали другие пользователи сети.

Однако правда об особенных облаках оказалась более прозаичной. Жители столицы в комментариях объяснили, что такой сгусток на небе формируется от местной теплоэлектроцентрали.

Ранее россияне восхитились «небесными рыбами» в центре Москвы.