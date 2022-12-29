Собянин рассказал об «ангелах-хранителях Москвы»

Об «ангелах-хранителях Москвы» рассказал в личном блоге мэр столицы Сергей Собянин. Речь о сотрудниках «Службы 112», которой в этом году исполнилось десять лет.

«В новогодние дни большинство людей старается отвлечься от работы, отдохнуть, зарядиться бодростью и энергией. Но есть те, кто почти всегда проводит праздники на рабочем месте. Это пожарные, медики, спасатели, полицейские и работники других экстренных служб. И конечно, сотрудники диспетчерских, которые координируют их работу», — отметил градоначальник.

Собянин напомнил, что раньше в экстренных ситуациях требовалось набирать разные номера — 01, 02, 03, 04. Но десять лет назад все изменилось. «С развитием мобильной связи главным экстренным номером России стал 112. Не отказываясь от старых номеров, центры обработки вызовов "Служба 112" объединили в себе экстренные службы регионов и муниципалитетов. И вполне закономерно, что московская "Служба 112" стала крупнейшей и наиболее продвинутой в России», — заявил мэр.

В единую систему были интегрированы все оперативные службы города — пожарные и спасатели (101), полиция (102), скорая помощь (103), «Мосгаз» (104), «Антитеррор», более 200 районных диспетчерских служб ЖКХ, Центр организации дорожного движения, «Мосводоканал», а также «Службы 112» Московской и Калужской областей и система ЭРА-ГЛОНАСС, рассказал Собянин.

Сообщить о происшествии по номеру 112 можно как звонком с мобильного или стационарного телефона, так и SMS-сообщением, добавил он. Более сотни операторов принимают и обрабатывают экстренные вызовы в здании Центра управления Комплекса городского хозяйства Москвы в Печатниках, еще несколько десятков рабочих мест оборудовано в резервном центре на Пречистенке. «В случае сбоев в работе оборудования система автоматически переведет вызовы на действующий центр. А служба технической поддержки немедленно приступит к устранению причин неполадок», — подчеркнул градоначальник.

«Сотрудники "Службы 112", работают посменно в круглосуточном режиме. На мой взгляд, не будет преувеличением назвать их ангелами-хранителями Москвы», — заявил Собянин. Он призвал россиян обязательно рассказать своим детям и внукам о номере 112.

Ранее Собянин назвал основные виды зимних развлечений для жителей и гостей столицы. «Этой зимой мы открыли более четырех тысяч адресов зимних развлечений — от главного катка страны на ВДНХ до небольших горок для малышни», — сообщил градоначальник.