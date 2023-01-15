Москвичам назвали дату прихода аномального тепла

Дату прихода аномального тепла в Москву назвала «Вечерней Москве» ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, четверг, 19 января, может стать одним из самых теплых дней в истории наблюдений.

«Практически всю следующую неделю температура воздуха в столичном регионе будет выше климатической нормы. Причем 19 числа, как раз на Крещение, она будет существенно выше климатической нормы. Не исключено, что 19 января войдет в топ-3 или даже займет второе место по теплу. Максимум для 19 января составляет 6,3 градуса тепла, и наблюдался он в 2007 году», — рассказала синоптик. Она добавила, что в остальные дни аномальных показателей не ожидается.

Ранее прогноз погоды на Крещение дал москвичам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он заявил, что в этот день не исключена вероятность оттепели.