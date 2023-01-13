Вильфанд дал москвичам прогноз погоды на Крещение

Прогноз погоды на праздник Крещения Господня, 19 января, дал москвичам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В беседе с ТАСС он заявил, что в этот день не исключается вероятность оттепели.

«Пока что морозов на Крещение не ожидается. Абсолютно все прогностические схемы об этом говорят, но дать точный прогноз можно будет чуть позже», — сообщил метеоролог.

По данным Гидрометцентра, в четверг, 19 января, в столице ожидается до плюс 1-6 градусов тепла, облачно с небольшими кратковременными дождями, ветер южный до 6 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус пообещал москвичам возвращение холода в третьей декаде января.