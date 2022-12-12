В Москве аномальные дожди обновили рекорд по осадкам, сообщил в личном Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня в Москве уже обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков. Только за минувшую ночь в столице выпало 17 миллиметров осадков, что составляет треть от месячной нормы декабря. Прежний рекорд для 12 декабря был установлен в 1960 году и составлял 12,5 миллиметра», — написал синоптик и отметил возможность обновления декабрьского максимума, пока принадлежащего 1981 году.

Из-за ледяных дождей уменьшается высота снежного покрова. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в столице сугробы «сдулись» почти вдвое. «Если вчера утром на главной столичной метеостанции ВДНХ высота сугробов составляла 20 сантиметров, то сегодня — 12. В ближайшие сутки снег продолжит проседать, его слой уменьшится до семи сантиметров», — написал эксперт.

При этом Тишковец уточнил, что к середине недели вернутся легкие морозы и начнутся снегопады. Так, в среду высота сугробов достигнет 15-18 сантиметров, а к выходным — 20 сантиметров.

Ранее потоп на московских улицах попал на видео. На кадрах роликов видно, как автомобили проезжают участки дорог, где глубина луж превышает высоту середины колес.