Город
10:11, 12 декабря 2022
1 мин.

Потоп на московских улицах попал на видео

Потоп на московских улицах попал на видео
Кадр: Telegram-канал «Что там в Москве?»

Московские улицы, затопленные дождевой и талой водой, попали на видео, опубликованные в Telegram-каналах «Что там в Москве?» и «Осторожно, Москва». На кадрах роликов видно, как автомобили проезжают участки дорог, где глубина луж превышает высоту середины колес.

В Telegram-канале столичного Дептранса отметили, что дождь со снегом продолжит идти в течение всего дня 12 декабря. «Просим водителей быть внимательнее за рулем: соблюдайте дистанцию и скоростной режим, не отвлекайтесь на гаджеты во время движения, избегайте резких маневров. Вечером возможно образование гололедицы — в часы пик лучше воспользоваться городским транспортом», — сообщили в пресс-службе ведомства.

О скоплениях воды на дорогах и во дворах можно сообщить в ГУП «Мосводосток» по номеру 8 (495) 657 87 03. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. Если затопления образовались возле жилого дома, нужно обратиться в управу района, в префектуру округа, на портал «Наш город» или в единый диспетчерский центр по телефону 8 (495) 539 53 53.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за полдня выпало более половины месячной нормы осадков. Так, на метеостанции ВДНХ зафиксировано 18 миллиметров осадков, что соответствует 35 процентам от месячной нормы.

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