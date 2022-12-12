Потоп на московских улицах попал на видео

Московские улицы, затопленные дождевой и талой водой, попали на видео, опубликованные в Telegram-каналах «Что там в Москве?» и «Осторожно, Москва». На кадрах роликов видно, как автомобили проезжают участки дорог, где глубина луж превышает высоту середины колес.

В Telegram-канале столичного Дептранса отметили, что дождь со снегом продолжит идти в течение всего дня 12 декабря. «Просим водителей быть внимательнее за рулем: соблюдайте дистанцию и скоростной режим, не отвлекайтесь на гаджеты во время движения, избегайте резких маневров. Вечером возможно образование гололедицы — в часы пик лучше воспользоваться городским транспортом», — сообщили в пресс-службе ведомства.