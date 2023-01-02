Город
08:30, 02 января 2023
1 мин.

В Москве 1 января стало рекордно теплым за всю историю

В Москве 1 января стало рекордно теплым за всю историю
Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что 1 января в Москве стало рекордно теплым за всю историю наблюдений. Его слова передает ТАСС.

По словам синоптика, вечером температура воздуха достигла 4,3 градуса тепла. 4,3 градуса. «Таким образом, установлен новый рекорд тепла для 1 января», — констатировал он.

Предыдущий рекорд для 1 января в столице был установлен в 1973 году. Тогда воздух прогрелся до плюс 4,2 градуса.

Ранее Роман Вильфанд спрогнозировал москвичам погоду с «ноябрьским характером» 1 января.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.