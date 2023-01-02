В Москве 1 января стало рекордно теплым за всю историю

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что 1 января в Москве стало рекордно теплым за всю историю наблюдений. Его слова передает ТАСС.

По словам синоптика, вечером температура воздуха достигла 4,3 градуса тепла. 4,3 градуса. «Таким образом, установлен новый рекорд тепла для 1 января», — констатировал он.

Предыдущий рекорд для 1 января в столице был установлен в 1973 году. Тогда воздух прогрелся до плюс 4,2 градуса.

Ранее Роман Вильфанд спрогнозировал москвичам погоду с «ноябрьским характером» 1 января.