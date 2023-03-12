Город
13:23, 12 марта 2023
1 мин.

Москвичей предупредили об аномальных осадках

Синоптик Тишковец: в течение дня в Москве выпадет 44 процента от месячной нормы осадков.

Москвичей предупредили об аномальных осадках
Фото: Aleksandr Popov / Unsplash

44 процента от месячной нормы осадков выпадет в Москве в течение воскресенья, 12 марта. Об атмосферной аномалии предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Общее количество осадков за день, по словам синоптика, составит до 23-28 миллиметров. Это рекордный показатель с 1883 года, когда выпало 29,5 миллиметров осадков.

После 15-16 часов ожидается интенсивный мокрый снег и кратковременное ухудшение видимости до 200 метров. К вечеру порывы ветра могут достигнуть 17 метров в секунду.

«К 14:00 показания барометров достигнут барического дна — 723 миллиметра ртутного столба, что на 22-24 единицы ниже нормы и негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей, далее — стремительный рост атмосферного давления», — добавил Тишковец.

Ранее синоптик Михаил Леус пообещал жителям столицы сменяющий дожди снег. «Визит тепла прервет холодный атмосферный фронт», — сообщил он.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.