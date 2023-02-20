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17:34, 20 февраля 2023
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Москвичам раскрыли прогноз погоды на широкую Масленицу

Москвичам раскрыли прогноз погоды на широкую Масленицу
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Прогноз погоды на широкую Масленицу, то есть на вторую половину текущей недели с 23 по 26 февраля, раскрыл руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В своем Telegram-канале он рассказал, что на праздничные дни придется оттепель.

«На выходные, то есть на широкую Масленицу и вовсе ожидается мокрый снег, от нуля до плюс двух градусов тепла и падение давления», — рассказал метеоролог.

При этом в будни начиная со вторника, 21 февраля, жителей столицы ждет похолодание до минус 14-19 градусов в ночные часы и до минус 10-12 градусов — в дневные. В сторону положительных значений погода начнет меняться к пятнице, сообщил синоптик.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец дал москвичам прогноз погоды на весенние месяцы.

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