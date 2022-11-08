Стало известно о дефиците популярного антибиотика в московских аптеках

Об исчезновении популярного антибиотика «Амоксиклава» из московских аптек сообщает РИА Новости. Журналистом стало известно, что заказать препарат все еще возможно онлайн. В пресс-службе Минпромторга России агентству назвали причины дефицита.

«Это и сезонный подъем заболеваемости инфекционными болезнями, и приобретение препарата в аптеках гражданами "про запас" (несмотря на то, что препарат рецептурный)», — рассказали в Минпромторге в ответ на запрос РИА Новости.

По данным системы маркировки, в России совокупно имеются порядка 10,5 миллиона упаковок антибиотика, однако в среднем в год его потребляется порядка 26 миллионов упаковок, уточнили в министерстве. В ведомстве заявили, что в ближайшее время сбои с поставками прекратятся.

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