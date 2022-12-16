Москвичи перестали приобретать презервативы и бросились скупать антидепрессанты

Жители Москвы и России в целом перестали активно покупать презервативы в 2022 году по сравнению с 2021-м. За последний год горожане массово бросились скупать антидепрессанты и средства от ОРВИ и гриппа, сообщает «Москва 24» со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

«Эксперты сравнили спрос на ряд лекарств в ноябре 2021 и 2022 годов в столице и по России. В список вошли БАДы, антидепрессанты, препараты для лечения нарушения эрекции, оральные и барьерные контрацептивы, а также средства от ОРВИ и гриппа», — говорится в материале.

По данным исследования, в столице объем продаж антидепрессантов в ноябре 2022 года увеличился на 1,1 процента, а в денежном выражении на 6,1 процента по сравнению с ноябрем прошлого года. Кроме того, в этом ноябре столичные жители купили на 7,5 процента меньше оральных контрацептивов, однако потратили на них на 6,8 процента больше денег, чем в прошлом году. Объем продаж барьерных контрацептивов снизился в столице на 6,9 процента.

«Препараты для лечения нарушения эрекции москвичи в этом году стали покупать на 11,4 процента реже, а объем продаж в денежном выражении снизился на 26,3 процента», — сообщает «Москва 24».

Ранее основную причину неэффективности антидепрессантов назвала врач-генетик, член экспертного совета лаборатории «Гемотест» Ирина Колесникова.