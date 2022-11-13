Названа основная причина неэффективности антидепрессантов

Основную причину неэффективности антидепрессантов в беседе с «Известиями» назвала врач-генетик, член экспертного совета лаборатории «Гемотест» Ирина Колесникова.

Эксперт объяснила, что лекарства у каждого человека усваиваются по-разному. И из-за генетических особенностей антидепрессанты и нейролептики оказываются иногда не эффективными.

«Время — крайне ценный ресурс при лечении депрессивных расстройств. Так как антидепрессанты и нейролептики имеют накопительный эффект, в среднем подбор подходящего препарата может занимать от полугода до года. Это очень большой срок, при условии, что страдает качество жизни и здоровье человека, а в случае суицидальных мыслей сама жизнь находится под угрозой», — предупредила врач и напомнила, что такие препараты с большей вероятностью могут вызывать тремор, запоры, набор или потерю веса.

По словам Колесниковой, генетический фактор — веский аргумент, в связи с чем нельзя самостоятельно выбирать лекарственные препараты для лечения депрессии, корректировать выбранный врачом курс и преждевременно его заканчивать.

Ранее стало известно, что в Москве резко вырос спрос на антидепрессанты. По данным аналитиков, продажи успокоительных в столице в сентябре увеличились на 21 процент по сравнению с августом.