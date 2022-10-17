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06:31, 17 октября 2022
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Стали известны подробности об одном из самых молодежных храмов Москвы

Стали известны подробности об одном из самых молодежных храмов Москвы
Фото: telegram-канал HRAM_ANTIPA

Подробности об одном из самых молодежных духовных мест Москвы «Мосленте» рассказал Священник, протоиерей Дмитрий Рощин, руководитель Управления по работе с общественными организациями Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. В ходе беседы стало известно, что речь пойдет о храме Антипа.

«Там с самого начала был такой дух молодой, веселый, задористый. Мы строили храм, пытались параллельно вести проекты, которые тогда только начинались. Потом открылось кафе, построенное отцом Андреем, какая-то вокруг него появилась жизнь. Стала ходить молодежь, она стала предлагать: давайте будем развивать соцсети, сделаем то и это. Люди пошли со своими идеями», — рассказал настоятель.

Он также отметил, что у храма появился свой брендинг, который создали молодые талантливые художники и дизайнеры.

Ранее москвичи назвали открытие кофейни в колокольне «тягой к цивилизации».

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