В Москве зафиксировали антирекорд по количеству заболевших СOVID-19 с конца сентября 2022 года, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Так, за последние сутки в столице было выявлено 3160 новых случаев заражения. Превышение этих показателей в последний раз было отмечено 30 сентября прошлого года, когда появился 3341 заболевший. При этом 31 января 2444 человека выздоровели, 111 пациентов госпитализированы, 11 — умерли.

Кроме того, антирекорд по количеству новых случаев инфицирования коронавирусом установлен и по всей стране. За последние сутки в России появилось 8504 зараженных. Таких показателей не было с 23 октября 2022 года, когда заразились 8672 гражданина РФ. 31 января выздоровело 6729 россиян, 1169 человек были госпитализированы, 41 человек умер.

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