В Москве установлен новый антирекорд по количеству заболевших СOVID-19. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией, за последние сутки в столице выявлен 10 241 новый случай заражения коронавирусом. Это на 85,2 процента больше по сравнению с предыдущим днем.

Это самый высокий показатель заболеваемости с февраля этого года. При этом 7820 человек выздоровели, 407 госпитализированы и 21 умер.

По общероссийским показателям также установлен антирекорд с марта этого года — 33 106 новых инфицированных. Это на 38,5 процентов больше, чем сутками ранее. 22 680 россиян выздоровели, 3167 — госпитализированы, а 63 — умерли.

Ранее вирусолог спрогнозировал количество заболеваний коронавирусом в пик новой волны. «Я думаю, что не должно быть больше 200 тысяч заболевших в сутки, как это было зимой, скорее всего, порядка 45-50 тысяч», — заявил вирусолог.