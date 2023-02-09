Антирекорды по количеству заболевших СOVID-19 установлены в Москве и Подмосковье, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В столице за последние сутки появилось 3535 новых заболевших. В последний раз показатели, превышающие это количество, были зафиксированы 28 сентября 2022 года, когда выявили 4041 зараженного. За последние сутки 151 пациента госпитализировали, 2812 горожан выздоровели, десять человек умерли.

При этом в Московской области определили 486 инфицированных. Это количество стало антирекордом с 13 октября прошлого года, когда заразились 558 человек. По состоянию на 9 февраля 2023 года, 321 житель Подмосковья выздоровел, 45 пациентов госпитализировали, а летальных исходов зафиксировано не было.

Ранее вирусолог предупредил россиян о новой волне коронавируса. Он отметил, что в нашей стране в среднем между волнами COVID-19 проходит от четырех до семи месяцев.