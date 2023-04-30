Раскрыта стоимость самых дешевых апартаментов в Москве
Самые дешевые апартаменты в Москве стали продаваться от 10,7 миллиона рублей.
Стоимость самых дешевых апартаментов в Москве «Известиям» раскрыли эксперты компании «Бон Тон». По их данным, самое недорогое жилье такого типа продается на востоке Москвы от 10,7 миллиона рублей.
стоимость самых дешевых апартамаентов в Москве
Управляющий директор «Бон Тон» Валерия Цветкова рассказала, что апартаменты по сравнению с обычными квартирами по ценам остаются более привлекательными для покупателей. Так, например, средняя стоимость апартаментов комфорт-класса составляет 270 тысяч рублей за квадратный метр, бизнес-класса — 375 тысяч рублей, что на 5,5 и 15 процентов дешевле, чем в квартирах того же класса.
Ранее была названа площадь и стоимость самых маленьких апартаментов в Москве.