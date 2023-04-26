Названа площадь и стоимость самых маленьких апартаментов в Москве
Стоимость апартаментов площадью 4,8 квадратного метра составила 2,8 млн рублей в Москве.
В Москве начали продавать апартаменты площадью 4,8 квадратного метра, рассказала «Известиям» управляющий партнер компании Dombook, основатель агентства «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова. Стоимость такого жилья составила 2,8 миллиона рублей.
площадь самых маленьких апартаментов в Москве
По ее словам, такие помещения изначально не считаются квартирами, однако многие покупатели обустраивают в них жилище. Студии площадью менее пяти квадратных метров продаются в Даниловском районе Москвы, их стоимость составляет 2,814 миллиона рублей.
Ранее помещение площадью 2,3 квадратного метра выставили на продажу в Москве. Стоимость такого жилья оценили в 870 тысяч рублей.