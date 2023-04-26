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05:35, 26 апреля 2023
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Названа площадь и стоимость самых маленьких апартаментов в Москве

Стоимость апартаментов площадью 4,8 квадратного метра составила 2,8 млн рублей в Москве.

Названа площадь и стоимость самых маленьких апартаментов в Москве
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве начали продавать апартаменты площадью 4,8 квадратного метра, рассказала «Известиям» управляющий партнер компании Dombook, основатель агентства «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова. Стоимость такого жилья составила 2,8 миллиона рублей.

4,8
квадратного метра

площадь самых маленьких апартаментов в Москве

По ее словам, такие помещения изначально не считаются квартирами, однако многие покупатели обустраивают в них жилище. Студии площадью менее пяти квадратных метров продаются в Даниловском районе Москвы, их стоимость составляет 2,814 миллиона рублей.

Ранее помещение площадью 2,3 квадратного метра выставили на продажу в Москве. Стоимость такого жилья оценили в 870 тысяч рублей.

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