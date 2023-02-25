Москвичей предупредили о «малорадостной апрельской погоде» в феврале

О «малорадостной апрельской погоде» в Москве в воскресенье, 26 февраля, предупредил в беседе с РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В ночь на воскресенье температура в Москве будет положительной, от ноля до двух градусов тепла. Днем она поднимется до плюс четырех. Будут осадки в виде снега, дождя и мокрого снега.

«В воскресенье будет такая погода, которую принято называть непогодой», — заявил метеоролог.

Вильфанд отметил, что такой температурный фон характерен для первых дней апреля. «Радости от этого мало, потому что под ногами будет хлюпать, стопроцентная влажность воздуха и осадки», — сказал он.

Ранее о слякоти и оттепели в субботу, 25 февраля, москвичей предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.