Город
18:53, 25 февраля 2023
1 мин.

Москвичей предупредили о «малорадостной апрельской погоде» в феврале

Москвичей предупредили о «малорадостной апрельской погоде» в феврале
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

О «малорадостной апрельской погоде» в Москве в воскресенье, 26 февраля, предупредил в беседе с РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В ночь на воскресенье температура в Москве будет положительной, от ноля до двух градусов тепла. Днем она поднимется до плюс четырех. Будут осадки в виде снега, дождя и мокрого снега.

«В воскресенье будет такая погода, которую принято называть непогодой», — заявил метеоролог.

Вильфанд отметил, что такой температурный фон характерен для первых дней апреля. «Радости от этого мало, потому что под ногами будет хлюпать, стопроцентная влажность воздуха и осадки», — сказал он.

Ранее о слякоти и оттепели в субботу, 25 февраля, москвичей предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.