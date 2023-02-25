Москвичей предупредили об оттепели

О погоде в субботу, 25 февраля, москвичам рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он предупредил о слякоти и оттепели.

«Сегодня столица окажется в теплом секторе циклона, выходящего своим центром на территорию Белоруссии. В такой ситуации в регионе ожидается облачная погода, пройдет снег, переходящий в мокрый снег, местами с дождем», — сообщил метеоролог.

Дневная температура воздуха составит от одного до трех градусов тепла. Юго-восточный ветер ожидается со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 733 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

«Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое», — добавил Леус.

Ранее время наступления метеорологической весны в Москве назвал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, это произойдет не в марте.