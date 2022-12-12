Москвичка сравнила сегодняшний Арбат с Арбатом начала 90-х

Куратор выставки Музея Москвы «Москва без окраин. Арбат» Полина Жураковская в беседе с «Мослентой» сравнила сегодняшний Арбат с Арбатом начала 90-х годов.

«Улица не очень привлекательная. Арбат сейчас не равен тому, что там было в 1990-е годы. Тогда он был другим, более живым пространством», — рассказала москвичка.

По ее словам, это связано с тем, что Арбат — один из самых дорогих районов Москвы, и поэтому там очень жесткая конкуренция за пространство, за парковочные места. Здесь есть истории про выломанные шлагбаумы, про подкупленных дворников, про очень тесные отношения с местной полицией.

Ранее фотография пешеходной улицы Арбат конца 1980-х годов натолкнула пользователей сети на воспоминания о тех временах. Они отметили, что тогда на пешеходной части можно было в большом количестве увидеть уличных художников и музыкантов.