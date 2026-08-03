Арбузный сезон официально начался в Москве

Бахчевые развалы открылись в Москве ко Дню арбуза. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

«Горожане знают: если на улицах города появились локации с бахчевыми, значит, можно смело покупать отечественную ягоду в удобном месте, будь то развал, магазин или ярмарка», — отметил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

В Москве предусмотрено к размещению 145 сезонных специализированных торговых точек, где можно приобрести российские арбузы и дыни от проверенных поставщиков. В основном они располагаются у стационарных магазинов, но есть и полюбившиеся горожанам отдельно стоящие развалы.

На московские ярмарки и прилавки бахчевых развалов фермеры сейчас привозят арбузы и дыни не только из регионов Южного федерального округа (Астрахани и Дагестана), но и из знаменитой своим плодородием Тамбовской области, где выращивают ранние сорта, например «сахарного малыша». Ближе к концу лета горожане смогут купить также урожай фермеров из Липецкой и Воронежской областей.

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