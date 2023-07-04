В Москве вручили премию Archpoint Concept Awards

Шестая церемония вручения премии Archpoint Concept Awards прошла в Москве. Темой творческого задания для дизайнеров стали «летники» — проекты веранд, террас, летних кафе и других центров притяжения горожан в теплое время года.

«Собралась профессиональная аудитория, в конкурсе приняло участие очень много уже состоявшихся компаний, и это для нас большая победа. Я согласен с мнением остальных членов жюри, у нас практически не было расхождений. Темы и проекты были настолько разные, что захватывало дух. Некоторые идеи меня как архитектора очень вдохновили», — сообщил основатель премии, архитектор Валерий Лизунов.

Лауреатом Archpoint Concept Awards стал проект «Кафе Ла скала» от дизайнера Марии Ляшко. Это летняя терраса, по задумке автора расположенная между двумя историческими зданиями в центре Санкт-Петербурга на уровне пятого этажа. «Предложенное заполнение лакуны не только обеспечит летним пространством кафе, но и станет новой точкой притяжения, ведь здесь можно подняться над суетой улицы и насладиться красивым видом, как со смотровой площадки», — отметила автор.

Второе место занял проект глэмпинга на Камчатке вблизи Халактырского пляжа. «Я сделала акцент на видовые точки, деликатном внедрении в экосистему и подчеркнула локальную идентичность. Для посетителей предусмотрено два типа жилья — это наземные домики и землянки», — поделилась создательница проекта, архитектор Юрия Садчикова.

Третье место занял «Веревочный глэмпинг-парк» в Битцевском лесу от Натальи Костиной. Концепция построена на создании места для комфортного эко-туризма в мегаполисе.

В рамках премии был вручен приз в специальной категории — лучший проект благоустройства двора Государственной научной педагогической библиотеки имени Ушинского в Москве. Победителем в этой номинации стал проект «Афинская школа» Ульяны Осиповой и Екатерины Харенко, которых вдохновила фреска итальянского живописца Рафаэля Санти.

В жюри Archpoint Concept Awards — архитекторы Валерий Лизунов, Борис Уборевич-Боровский, Юлия Бычкова, ресторатор Светлана Дробот, ресторанный критик Катя Калина, руководитель агентства «Аппетитный маркетинг» Мария Тюменева, директор НПБ имени Ушинского Виталий Сурвилло, основатель премии «Пальмовая ветвь» Вадим Зуйков, дизайнер Екатерина Агеева, редактор и обозреватель Moslenta Олег Матвеев и другие.

Ранее торжественная церемония награждения III Московской Арт Премии состоялась в столичном парке «Зарядье».