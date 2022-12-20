Стали известны победители III Московской Арт Премии

Михаил Визель с повестью-комиксом «Воксрекордер инженера Термена» стал обладателем третьей премии в номинации «Литература», второе место — у Александра Пелевина и романа «Гори огнем», а первое — у Дмитрия Данилова с романом «Саша, привет!»

В номинации «Кино» награды распределились следующим образом: на третьем месте оказалась Виктория Исакова с серией «Москва добрых дел» из цикла фильмов-прогулок по столице «Выход в город». Компания «Новые люди» — обладатель второй премии за фильм «Первый Оскар» о создании документальной ленты «Разгром немецких войск под Москвой». А первое место досталось «МТС Медиа» с «Городом музыки» — звуковым портретом столицы.