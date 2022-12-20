Стали известны победители III Московской Арт Премии
Торжественная церемония награждения III Московской Арт Премии состоялась в столичном парке «Зарядье». Победителей в пяти номинациях определило экспертное жюри путем простого голосования, рассказали «Мосленте» в пресс-службе мероприятия.
Стало известно, что в номинации «Изобразительное искусство» третье место заняла Анна Сладкова за серию работ «Уходящая натура». На втором месте оказался куратор Антон Беликов с проектом актуального христианского искусства «После иконы» и прошедшей в начале года биеннале «Слово. Исходный код». Первое место досталось Игорю и Екатерине Пестовым за цикл ироничных работ From America with love.
Фото предоставлено пресс-службой мероприятия
«Реальность, которую отображают сегодня художники, меняется. Поэтому итоги голосования показывают актуальный художественный срез сегодняшней картины мира. Особенно сильно эта тенденция проявилась в номинации "Изобразительное искусство". Мы надеемся, что новые голоса зазвучат громче», — отметил директор премии Иван Лыкошин.
В номинации «Театр» третье место получил театр «Шалом» за моноспектакль в режиссуре Юлии Каландришвили «Жирная Люба», в основе которого лежит автобиографическая повесть худрука театра Олега Липовецкого. На втором месте оказался театр «Практика» со спектаклем Алексея Золотовицкого «Мама, я в Москве» по рассказам актрисы Дины Губайдуллиной. Первое место занял проект питчинга молодых проектов Мастерской Брусникина.
В номинации «Музыка» бронзу завоевало сочинение «Десять Глассов» Сергея Загния, серебро досталось Николаю Попову и Александру Хубееву за I Мультимедийный фестиваль современной музыки «Биомеханика». А золото вручили Алексею Сысоеву за «Мессу» для смешанного хора а капелла.
Фото предоставлено пресс-службой мероприятия
Михаил Визель с повестью-комиксом «Воксрекордер инженера Термена» стал обладателем третьей премии в номинации «Литература», второе место — у Александра Пелевина и романа «Гори огнем», а первое — у Дмитрия Данилова с романом «Саша, привет!»
В номинации «Кино» награды распределились следующим образом: на третьем месте оказалась Виктория Исакова с серией «Москва добрых дел» из цикла фильмов-прогулок по столице «Выход в город». Компания «Новые люди» — обладатель второй премии за фильм «Первый Оскар» о создании документальной ленты «Разгром немецких войск под Москвой». А первое место досталось «МТС Медиа» с «Городом музыки» — звуковым портретом столицы.
Гран-при Московской Арт Премии — у проекта бизнес-парка в жилом районе Alia компании ASTERUS. Крупнейшая в России площадка возводится в районе Покровское-Стрешнево, на территории Тушинского аэродрома, и занимает территорию 260 тысяч квадратных метров.
«Традиционно оставаясь в рамках номинаций, проекты-обладатели гран-при немного за них выходят. Проект бизнес-парка был отмечен и на мировой архитектурной сцене. Важно, чтобы это место сохранилось для москвичей, и чтобы этот проект был по-прежнему открыт для всех», — отметил Лыкошин.
Познакомиться с работами номинантов и лауреатов премии можно на выставке в Медиацентре и в Подземном Музее парка «Зарядье». У каждой категории в выставочном зале свое пространство: зрители могут на одной площадке увидеть фрагменты выставочных проектов, отдельные произведения искусства, полистать изданные книги номинантов, послушать музыку и посмотреть видеозаписи и тизеры спектаклей и фильмов. Выставка работает до 19 февраля 2023 года.
Ранее сообщалось, что в состав экспертного жюри в 2022 году вошли исполнительный директор Московского музея современного искусства (ММОМА) Василий Церетели, директор Мультимедиа Арт Музея (МАММ) Ольга Свиблова и другие.