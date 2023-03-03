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09:47, 03 марта 2023
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В Москве цена самой дорогой квартиры в аренду составила почти три миллиона рублей

В Москве цена самой дорогой квартиры в аренду составила почти три миллиона рублей
Фото: Unsplash

Почти три миллиона рублей составляет цена аренды самой дорогой квартиры в Москве. Жилище, которое можно снять за 2,8 миллиона рублей в месяц, располагается в районе Хамовники, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на данные сервиса «Авито Недвижимость».

Это квартира площадью 293 квадратных метра со своим садом и отдельным входом. Она расположена в элитном жилом комплексе в Бутиковском переулке. Внутри расположены четыре спальни, три санузла, постирочная, гардеробная комнаты. К услугам жильцов подземный гараж на два места и бассейн.

За 2,5 миллиона в месяц можно арендовать трехуровневый пентхаус площадью 700 квадратных метров в клубном доме на Пречистенке. Внутри оборудованы хамам, массажный кабинет и личный спортзал. Кроме того, имеется две спальни для обслуживающего персонала из четырех человек.

Все там же, в районе Хамовники, за 2,1 миллиона рублей можно арендовать восьмикомнатную квартиру в элитном доме в 1-м Зачатьевском переулке, занимающую сразу пять этажей. Ее общая площадь составляет 430 квадратных метров. Внутри расположены шесть спален и пять санузлов, а также терраса с зоной для гриля.

На улице Усачева за два миллиона рублей в месяц можно арендовать квартиру площадью 300 квадратных метров. Основное преимущество этого жилья — оно обставлено множеством предметов современного искусства.

Единственной дорогой квартирой в списке, сдаваемой в аренду не в Хамовниках, оказался восьмикомнатный двухуровневый пентхаус на 560 «квадратов» в 1-м Смоленском переулке в районе Арбата. За него придется ежемесячно платить 1,65 миллиона рублей. Внутри есть гостиная с камином, просторная столовая, мастер-блок с ванной комнатой и гардеробной, три дополнительные спальни с собственными санузлами, кабинет, гардеробные.

Ранее столичные районы с самыми дорогими квартирами в аренду назвал руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев. Это Арбат, Пресненский район и Хамовники. Арендовать жилье здесь в среднем стоит около 200, 190 и 180 тысяч рублей в месяц соответственно.

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