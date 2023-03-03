В Москве цена самой дорогой квартиры в аренду составила почти три миллиона рублей

Почти три миллиона рублей составляет цена аренды самой дорогой квартиры в Москве. Жилище, которое можно снять за 2,8 миллиона рублей в месяц, располагается в районе Хамовники, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на данные сервиса «Авито Недвижимость».

Это квартира площадью 293 квадратных метра со своим садом и отдельным входом. Она расположена в элитном жилом комплексе в Бутиковском переулке. Внутри расположены четыре спальни, три санузла, постирочная, гардеробная комнаты. К услугам жильцов подземный гараж на два места и бассейн.