Россиян удивила стоимость аренды однокомнатной квартиры в Подмосковье

Россияне удивились стоимости аренды однокомнатной квартиры в Подмосковье. Скриншот объявления опубликовали в группе «Типичные Химки» во «ВКонтакте». Потенциальному арендатору предлагаются снять однокомнатную квартиру в Химках площадью 45 квадратных метров по цене в 150 тысяч рублей за месяц.

«Что лучше, 45 метров однушка в Химках или 100 метров квартира в "Триумф Паласе" на Соколе? Или, например, в районе Патриарших прудов в центре Москвы за те же деньги?» — подписала автор топика.

Несмотря на то, что на фотографиях, виден дорогой новый ремонт, россиян удивила такая цена. И заставила юзеров поспорить. Некоторые отметили, что если существуют такие объявления, значит есть спрос, и всегда найдется заинтересованный человек. Другие же указали, что цена аренды неоправданно завышена.

«Квартира берет недешевым ремонтом. Только эти деньги кровью выйдут, потому что всю квартиру разломают», «У одних людей есть деньги за 250 тысяч таунхаусы снимать, а у других за 50 миллионов их покупать. Каждому свое», «Не самое удачное расположение, чтобы сдавать конуру за такие деньги, согласна с автором», — прокомментировали подписчики сообщества.

Ранее экс-участница «Дома-2» Ирина Пинчук возмутилась высокой стоимостью стройматериалов. Женщина начать делать ремонт в своей московской квартире и столкнулась с трудностями.