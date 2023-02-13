Раскрыта стоимость аренды элитных домов в популярных локациях Подмосковья

Стоимость аренды элитных домов в популярных локациях Подмосковья раскрыли для «РБК-Недвижимости» специалисты консалтинговой компании NF Group.

«Основная доля предложения сосредоточена на Рублево-Успенском направлении — 47 процентов предлагаемых в аренду коттеджей со ставкой от 400 тысяч рублей в месяц. На Новорижское направление приходится 33 процента лотов, на Минское и Киевское/Калужское направления — девять и четыре процента лотов соответственно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в других локациях фиксируются единичные предложения, все они суммарно составляют семь процентов от общего объема. При этом максимальное предложение высокобюджетного арендного жилья — 35 процентов лотов — сосредоточено в диапазоне 400-600 тысяч рублей. 22 процента лотов сдается за 600–800 тысяч рублей в месяц, 14 процентов предложений обходятся от полутора до трех миллионов рублей ежемесячно, 13 процентов — от 800 тысяч до миллиона рублей, 12 процентов — от одного до полутора миллионов. Меньше всего предложений — четыре процента — стоят от трех миллионов рублей в месяц.

Ранее были определены столичные округа-лидеры по количеству новых адресов. Если разделить объекты по географическому признаку, то наиболее активно здания, помещения и земельные участки адресуются в ТиНАО: за год там появилось почти 110 тысяч новых адресов.