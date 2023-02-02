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15:33, 02 февраля 2023
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Определены столичные округа-лидеры по количеству новых адресов

Определены столичные округа-лидеры по количеству новых адресов
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Округа-лидеры по количеству регистрации в них новых адресов определил на официальном сайте мэра Москвы генеральный директор МосгорБТИ Александр Кинев.

«Если разделить объекты по географическому признаку, то наиболее активно здания, помещения и земельные участки адресуются в ТиНАО: за год там появилось почти 110 тысяч новых адресов. Среди муниципальных районов города лидером стало внутригородское поселение Сосенское, а внутри МКАД — муниципальный округ Даниловский», — сказал специалист.

Как отметил министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман, всего в городе на сегодняшний день зарегистрировано почти шесть миллионов адресов. Например, с начала текущего года квартирам, помещениям и комнатам присвоено около 255 тысяч адресов. Также в последние годы в столице активно адресуются машиноместа, в минувшем году их стало на 75 тысяч больше, уточнил министр.

Ранее были названы московские адреса из комедий Леонида Гайдая. Сам Гайдай жил на улице Черняховского в районе Аэропорт.

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