Названы самые доступные для аренды жилья округа России

Самыми доступными округами для аренды жилья в России в 2022 году оказались Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа. Такие данные в своем исследовании называет РИА Новости.

«Лидером рейтинга по доступности жилья является Ямало-Ненецкий автономный округ c долей 69,6 процента. На втором и третьем местах — Чукотка и Ханты-Мансийский автономный округ с долями 59,1 процента и 56,7 процента соответственно. Также в число лидеров входят: Санкт-Петербург (55 процентов), Магаданская область (54,8 процента) и Кемеровская область (54,1 процента)», — говорится в материале.

Аналитики отметили, что многие регионы, в которых доступность жилья превышает 50 процентов, в значительной степени специализируются на добыче и переработке полезных ископаемых. Лидерство этих регионов объясняется высокими зарплатами, а также большим объемом жилого фонда, который остался еще со времен СССР.

Специалисты объяснили, что Санкт-Петербург на четвертом месте рейтинга оказался также из-за хорошего уровня зарплат и строительного бума в этом регионе. При этом, несмотря на схожие условия, Москва в этом списке оказалась лишь на 13-м месте, а Подмосковье — на 39-м. Это объясняется высокими арендными ставками.

Ранее были названы города с резким ростом предложений по аренде жилья.