Перечислены районы Москвы с подешевевшей на треть арендой квартир

Районы Москвы с подешевевшей на треть арендой однокомнатных квартир перечислили аналитики сервиса объявлений ЦИАН, передает «РБК-Недвижимость».

«Сильнее, чем в среднем по городу, снизились цены на жилье в центре столицы. Так, на долгосрочной основе можно снять квартиру на Якиманке за 63,3 тысячи рублей в месяц. Что на 37,6 процента ниже по сравнению с показателями начала текущего года, когда "однушки" стоили в среднем 101,4 тысячи рублей в месяц», — говорится в сообщении.

На втором месте в рейтинге оказался Арбат со снижением стоимости аренды на 34,8 процента, до 80,6 тысячи рублей в месяц. На третьей строчке расположились Хамовники с уменьшением средней арендной ставки на 32,9 процента, до 61,3 тысячи рублей.

Также от 28,9 до 22,8 процента соответственно подешевели квартиры в Мещанском, Войковском, Даниловском, Пресненском, Академическом районах, в Раменках и на Красносельской.

Ранее была раскрыта средняя стоимость аренды дома на Новый год в Подмосковье. Трехдневный отдых в загородном доме обойдется в 150-200 тысяч рублей.