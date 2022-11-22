Раскрыта средняя стоимость аренды дома на Новый год в Подмосковье

Среднюю стоимость аренды дома в Подмосковье на Новый год раскрыли РБК аналитики сервисов по аренде и продажи недвижимости. По этим данным, трехдневный отдых в загородном доме обойдется в 150-200 тысяч рублей.

«Наиболее дорогие варианты могут обойтись в несколько сотен тысяч рублей за сутки. Например, на Новорижском шоссе на Новый год предлагают арендовать дом площадью 1,4 тысячи квадратных метров за 300 тысяч рублей в сутки», — цитирует РБК эксперта «ЦИАН.Аналитики» Викторию Кирюхину.

В сервисе «Суточно.ру» к топ-городам Московской области, где предлагается больше всего арендных домов на новогодние праздники, отнесли Дмитров, Истру, Можайск, Звенигород, Домодедово, Коломну и Чехов.

По данным аналитиков, сегодня средняя ставка на аренду дома в Подмосковье составляет 19,4 тысячи рублей в сутки, что на 17 процентов больше, чем в прошлом году (16,6 тысячи рублей). При этом на Новый год цена автоматически вырастает в несколько раз.

«Основной запрос — это наличие камина и мангала. Есть отдельная категория арендаторов, которым важно наличие бани, купель в приоритете, про нее тоже спрашивают. Также спрашивают, где погулять и чем заняться, про доставку еды из магазинов и ресторанов. Очень важна локация и близость к Москве. Никто не хочет тратить время на дорогу», — рассказала владелица четырех арендных домов в Подмосковье.

Ранее были определены популярные у россиян направления для путешествий на Новый год.