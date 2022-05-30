В Москве резко подешевела аренда «однушек»

Аренда однокомнатных квартир в Москве и Подмосковье за апрель и май 2022 года резко подешевела до 5,8 процента на фоне общего подорожания по России. Такие данные приводятся в исследовании федерального портала «Мир квартир», сообщает ТАСС.

Аналитики выяснили, что аренда однокомнатных квартир стала дешевле только в 18 из 70 исследованных городов России, в 50 городах цены наоборот повысились, в двух — остались без изменений.

В материалах говорится, что заметнее всего цены снизились в Москве — на 5,8 процента, в Подмосковье — на 4,1 процента, в Липецке — на 6,8 процентов, а также запросы арендодателей снизились в Астрахани, Грозном, Казани, Череповце и Калуге.

Ранее россияне удивились стоимости аренды однокомнатной квартиры в Подмосковье. Потенциальному арендатору предлагается снять жилье в Химках площадью 45 квадратных метров по цене 150 тысяч рублей за месяц.