Арендаторам с животными стало проще найти квартиру в Москве
Количество доступных для проживания с животными квартир в Москве выросло на 77 процентов.
Арендаторам с домашними животными стало проще найти квартиру в Москве. Количество лотов, доступных для проживания с питомцами, за год выросло на 77 процентов, рассказал РИА Новости руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев. Сейчас на рынке около 23 тысяч таких предложений.
По мнению специалиста, это связано с выросшим количеством предложений аренды квартир в столице. Чтобы сделать сдаваемое жилье более привлекательным, горожане в условиях возросшей конкуренции идут на уступки. При этом спрос на съемные квартиры среди арендаторов с питомцами за тот же период увеличился на 66 процентов.
В среднем стоимость аренды доступного для жизни с питомцами жилья составляет 65 тысяч рублей в месяц. Больше всего таких предложений в Пресненском районе, Хамовниках и Басманном районе. Меньше всего pet friendly квартир в Молжаниновском районе, поселке Северный и Алтуфьеве.
Ранее были перечислены самые популярные для покупки жилья в новостройках столичные округа.