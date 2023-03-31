Арендаторам с животными стало проще найти квартиру в Москве

По мнению специалиста, это связано с выросшим количеством предложений аренды квартир в столице. Чтобы сделать сдаваемое жилье более привлекательным, горожане в условиях возросшей конкуренции идут на уступки. При этом спрос на съемные квартиры среди арендаторов с питомцами за тот же период увеличился на 66 процентов.

В среднем стоимость аренды доступного для жизни с питомцами жилья составляет 65 тысяч рублей в месяц. Больше всего таких предложений в Пресненском районе, Хамовниках и Басманном районе. Меньше всего pet friendly квартир в Молжаниновском районе, поселке Северный и Алтуфьеве.

Ранее были перечислены самые популярные для покупки жилья в новостройках столичные округа.