Перечислены самые популярные для покупки жилья в новостройках столичные округа

Столичные округа, которые в феврале 2023 стали самыми популярными для покупки жилья в новостройках, перечислены в Росреестре.

Наибольший спрос на квартиры в новостройках зафиксировали в Троицке и Новой Москве — в ТиНао. Там заключили 17,6 процента сделок, или 1,3 тысячи договоров долевого участия (ДДУ).

На втором месте по востребованности оказался Западный административный округ с 1087 ДДУ, или 14,7 процента от всех сделок. На третьей строчке расположился Северо-Восточный административный округ (13,4 процента, или 986 ДДУ).

В пятерку лидеров также вошли Юго-Восточный и Северный округа, в которых зарегистрировали 978 и 834 ДДУ, или 13,3 и 11,3 процента договоров соответственно. При этом наименее популярными для покупки квартир в строящихся домах стали Зеленоградский и Центральный округа.

Ранее риелторы назвали молодым семьям лучшие районы старой Москвы для покупки квартиры.