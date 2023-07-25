09:18, 25 июля 2023
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Стал известен срок окупаемости «однушек» при сдаче в аренду в Москвы
Выгоднее всего однокомнатные квартиры сдавать в районе Замоскворечье в Москве.
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Самые выгодные для сдачи однокомнатных квартир в аренду районы Москвы «Ленте.ру» назвали эксперты «ЦИАН.Аналитики». По их данным это районы Замоскворечье, Пресненский и Бутырский.
По расчетам специалистов, в этих районах срок окупаемости жилья при сдаче его в аренду оказался минимальным, составив примерно 16 лет. При этом больше всего времени по окупаемости займут квартиры в Свиблово и Куркино — в среднем 29 лет. По Москве этот показатель составил 21 год.
Ранее была названа стоимость аренды жилья вблизи ведущих столичных вузов.