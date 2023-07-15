Стала известна стоимость аренды жилья вблизи ведущих столичных вузов

Стоимость съемного жилья в шаговой доступности от МГУ, НИЯУ МИФИ и других ведущих вузов Москвы называет РБК со ссылкой на специалистов «Яндекс Аренды».

Так, в пешей доступности от главного здания МГУ имени Ломоносова можно снять квартиру в одном из трех районов столицы. Самые доступные варианты предлагают в Раменках, где «однушку» можно арендовать в среднем за 54,6 тысячи рублей, «двушку» — за 60 тысяч рублей, а «трешку» — за 80 тысяч рублей в месяц.

В Гагаринском районе предлагают в основном двухкомнатные (64,3 тысячи рублей в месяц) и трехкомнатные (от 80 тысяч рублей в месяц) квартиры.

В также расположенном неподалеку от вуза Ломоносовском районе предложений мало. В основном это «трешки», платить за которые нужно в среднем 60 тысяч рублей ежемесячно.

Средняя цена съемной «однушки» в районе Москворечье-Сабурово близ НИЯУ МИФИ составляет 40 тысяч рублей, «двушки» — 50 тысяч рублей в месяц. За трешку здесь придется платить по 70 тысяч рублей.

Недалеко от МГТУ имени Баумана в Басманном районе можно арендовать квартиру-студию за 70 тысяч рублей, «однушку» — за 72,5 тысячи рублей, «двушку» — за 96,5 тысячи рублей, «трешку» — за 190 тысяч рублей в месяц.

Более доступные предложения можно найти в соседнем районе Лефортово, где за однокомнатные квартиры просят 50 тысяч рублей, за двухкомнатные — 70 тысяч рублей, за трехкомнатные — 80 тысяч рублей ежемесячно.

Ранее были названы районы Москвы с самым большим ростом цен на аренду жилья летом.