Работавшую в подмосковном кафе иностранку арестовали за убийство коллеги

За убийство 50-летнего коллеги суд арестовал 36-летнюю гражданку иностранного государства, работавшую в кафе в подмосковных Мытищах. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщает Главное следственное управление СК России по Московской области.

«По данным следствия, в помещении кухни кафе между обвиняемой и ее коллегой произошел конфликт на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений. В ходе конфликта женщина нанесла потерпевшему ножевые ранения, в результате которых он скончался на месте происшествия», — говорится в пресс-релизе.

В настоящее время производится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что пассажир подмосковной электрички в драке убил попутчика и выбросил его из вагона.