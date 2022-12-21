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13:41, 21 декабря 2022
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Пассажир подмосковной электрички в драке убил попутчика и выбросил из вагона

Архивное фото.
Архивное фото.
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Драка с применением ножа произошла в подмосковной электричке, следующей из Дмитрова в столицу. Как сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области, в ходе конфликта погиб мужчина, его тело с множественными колото-резаными ранениями в области груди и живота обнаружили ночью 19 декабря 2022 года под железнодорожной платформой «Депо» в городе Лобне.

«По камерам наблюдения установлено, что двое мужчин сели в электричку на станции Дмитров, в пути они распивали спиртные напитки. На станции Катуар в вагон зашел потерпевший и присоединился к ним. Позже между пассажирами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес оппоненту ножевые ранения, а затем вместе с приятелем выбросил тело на ближайшей остановке», — уточнили в «МВД Медиа».

На место происшествия были направлены полицейские и бригада скорой помощи. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть гражданина в результате нанесения ему ножевых ранений в область живота и сердца. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»). Участник конфликта и обвиняемый в преступлении задержаны. 47-летний житель Владимирской области признался в убийстве. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее жительница Подмосковья убила своего сына ножом. Между подозреваемой и ее сыном произошел словесный конфликт.

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