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10:13, 02 марта 2023
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Москвичей предупредили о возвращении арктических холодов

Москвичей предупредили о возвращении арктических холодов
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

О возвращении арктических холодов предупредил москвичей в беседе с ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Плюсовые температуры ожидаются, но рассчитывать на приход весны не надо, март холодный у нас будет, и возвраты арктических холодов будут», — сказал метеоролог.

По словам Тишковца, до метеовесны еще далеко. Обычно она наступает в последней декаде марта, но в текущем году это произойдет только в апреле, отметил он.

Ранее синоптик назвал время наступления метеорологической весны в Москве.

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