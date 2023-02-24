Синоптик назвал время наступления метеорологической весны в Москве

Время наступления метеорологической весны в Москве в интервью РИА Новости назвал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он сообщил, что это произойдет не раньше апреля.

«Предварительные долгосрочные прогнозы показывают, что первый месяц грядущего сезона теплым не будет, а значит, наступление метеорологической весны, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных значений, произойдет только в апреле», — сказал он.

Тишковец уточнил, что весна в столице начнется с морозов и снегопадов — март в городе будет похож больше на зимний месяц.

Ранее дату прихода климатической весны в Москву назвал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он сообщил, что метеорологические службы перешли на новые климатические нормы.