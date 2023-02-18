18:02, 18 февраля 2023
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В московском гараже нашли взрывчатку и арсенал оружия
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ
В одном из гаражей на юго-востоке Москвы сотрудники правоохранительных органов нашли взрывчатку и целый арсенал оружия, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.
По имеющейся информации, гаражный бокс находится на улице Дворникова. В частности, полицейские обнаружили реактивный гранатомет, несколько пистолетов, гранаты гранаты Ф-1, светошумовую гранату и эластичную взрывчатку.
В настоящий момент оперативники выясняют, кому принадлежит склад оружия.
Ранее в пресс-службе столичного главка Росгвардии рассказали, что за год москвичи скупили 50 тысяч единиц оружия.