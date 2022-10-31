«Там, где был автобусный парк, появится музей». Как менялись и во что превращались московские вокзалы и гаражи

Интересным примером спасения транспортной архитектуры является круглое здание депо Николаевской железной дороги, которое чуть не снесли в двухтысячные, но сохранили, отреставрировали и разместили в нем книжный клуб под названием «Депо». Другой удачный пример — Музей Транспорта Москвы, который возвращает крупногабаритную технику в шедевр Константина Мельникова — Гараж на Новорязанской улице, 27. Строение было задумано архитектором для стоянки грузовых машин, затем в нем располагался автобусный парк. Музей отреставрирует памятник архитектуры и вернет в его стены транспорт.

Большая часть экспонатов будет представлена на первом этаже будущего музея: от конки до прототипа инновационного трамвая R1. На минус первом этаже развернется часть постоянной экспозиции, посвященная истории московского метрополитена. Вся ретроспектива истории наземного транспорта будет представлена на первом уровне музея.