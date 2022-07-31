Москвичи вспомнили ассортимент мороженого в популярном советском кафе

Ассортимент мороженого в популярном в советские годы кафе «Космос» на улице Горького (ныне Тверской) вспоснили москвичи в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Они рассказали, что одними из самых вкусных лакомств в заведении были мороженное «Космос» и «Планета».

«Как часто лакомились там мороженым в институтские времена — 70-ые годы. Любимым было фирменное "Космос". Никогда больше более вкусного мороженого не ела», — поделилась участница сообщества.

Пользователи также написали, что в кафе продавали не только мороженое, но и коктейли «Гавана» и шоколад. «Любимое кафе! Бывали там постоянно, сначала родители водили, потом с одноклассниками тусовались. Счастливые времена. P.S: Официантки, со столиками на колесиках разъезжали по залу и продавали великолепные коробки конфет. Мне покупали! Какие приятные воспоминания!» — с ностальгией вспомнила москвичка.

Ранее россияне сравнили летнее кафе советских времен в Москве с тюремной столовой.