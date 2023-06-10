Москвичи вспомнили ассортимент знаменитого советского универсама «Морозко»

Ассортимент знаменитого советского универсама «Морозко», на месте которого на улице Кедрова и сейчас работает магазин под тем же названием, вспомнили россияне в группе «Москва — та!» в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам автора поста, главными продуктами магазина были замороженные овощи и фрукты. «Много раз с мужем ездили, от ягод замороженных и цветной капусты были в восторге», — рассказала одна из пользовательниц сети в комментариях.

Жители столицы написали также, что в 70-80-е годы прошлого века через весь город ездили в универсам за мороженой вишней и крыжовником для вареников и выпечки. Москвичи вспомнили, что это был один из немногих магазинов в городе в времена СССР, куда можно было ночью прийти за мороженым.

Ранее была опубликована история столичного гастронома из романа Булгакова.