Атака дронов на Кремль попала на видео

На снятых прошедшей ночью кадрах, видно, как в небе к Сенатскому дворцу приближается летательный аппарат. Пролетев возле шпиля, беспилотник взорвался. Подлинность видео не подтверждена.

Отмечается, что во время атаки президента России Владимира Путина не было в Кремле. По словам пресс-секретаря президента, на планах провести парад Победы 9 мая инцидент не скажется.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин запретил запуск беспилотников в Москве.