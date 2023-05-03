15:43, 03 мая 2023
1 мин.
Атака дронов на Кремль попала на видео
Кремль был атакован дронами неустановленной принадлежности.
Кадр: Telegram-канал «Подъем»
Атака дронов на Кремль попала на видео, опубликованное Telegram-канал «Подъем».
На снятых прошедшей ночью кадрах, видно, как в небе к Сенатскому дворцу приближается летательный аппарат. Пролетев возле шпиля, беспилотник взорвался. Подлинность видео не подтверждена.
Отмечается, что во время атаки президента России Владимира Путина не было в Кремле. По словам пресс-секретаря президента, на планах провести парад Победы 9 мая инцидент не скажется.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин запретил запуск беспилотников в Москве.