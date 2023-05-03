Собянин запретил запуск беспилотников в Москве

О введении запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов в городе в среду, 3 мая, объявил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Исключение, по его словам, составят только БПЛА, используемые по решениям органов государственной власти.

Градоначальник уточнил, что решение было принято для предотвращения несанкционированного использования летательных аппаратов, которые могут затруднять работу правоохранительных органов.

Ранее Собянин рассказал о подготовке столичного метрополитена к лету. Он рассказал, что на всех станциях идет генеральная уборка перед новым сезоном.