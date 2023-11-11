Последствия атаки БПЛА в Подмосковье попали на видео

Силы ПВО сбили беспилотник в Подмосковье. Об этом сообщили в Минобороны России.

Два БПЛА были сбиты около 23:00 пятницы, 10 ноября, отметили в ведомстве. Один из них перехватили в столичном регионе, а второй — в Смоленской области.

По информации Telegram-канала «112», беспилотный летательный аппарат в Московской области унитожили в Коломне. В результате в одном здании выбило стекла, пострадавших нет.

Ранее силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Москве.