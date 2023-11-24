10:45, 24 ноября 2023
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Атмосферное давление в Москве побило исторический рекорд
Синоптик Тишковец: атмосферное давление в Москве рухнуло «ниже плинтуса».
Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»
Атмосферное давление в Москве побило рекорд, опустившись до 713 миллиметров ртутного столба. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
«Атмосферное давление рухнуло ниже плинтуса. Таких низких значений в этот день не было никогда за всю метеоисторию Москвы», — написал синоптик.
Ранее москвичей предупредили о метели и гололедице. Ожидается ветер и снежные заносы на дорогах.