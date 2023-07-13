Собянин анонсировал открытие павильона «Атом» на ВДНХ

О строительстве нового павильона «Атом» на ВДНХ рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, павильон откроется для посетителей в ноябре и станет самым современным научно-технологическим выставочным комплексом в мире. Здесь жители и гости города смогут узнать об истории и новейших достижениях атомной отрасли.

Экспозиция «Атома» разделена на несколько зон: «Советский атомный проект», «Время первых», «Современная атомная промышленность». А для самых маленьких гостей заработает целый этаж «Атомариум», где будут проводиться разные опыты и эксперименты.

Площадь выставочного центра занимает около 25 тысяч «квадратов». Внутри будут проходить выставки, лекции и деловые встречи для людей разного возраста. На крыше появится ресторан с витражным остеклением и террасой с панорамным видом на главную аллею ВДНХ, заключил мэр.

Изначально павильон, построенный в 1960-х годах, назывался «Механизация и электрификация сельского хозяйства», затем «Главный демонстрационно-испытательный вычислительный центр». В последние годы в нем располагался информационно-выставочный центр МЧС «Арсенал спасения». В 2016 году его полностью снесли.

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