Россияне сравнили детский аттракцион с подготовкой к полетам в космос

Детский аттракцион с подготовкой к полетам в космос сравнили пользователи группы «Мы из СССР — Вспомним лучшее» социальной сети «ВКонтакте». Дискуссия разгорелась под фото с изображением аттракциона «Сюрприз», посетители которого встают по кругу платформы: сначала она раскручивается, а затем поднимается почти под прямым углом к земной поверхности.

«Нас с детства готовили в космос», «Вестибулярный аппарат нужно хороший иметь», «Мне хватило одного раза на всю жизнь. Тошнотворный аттракцион», «Помню ,помню... Первый и последний раз каталась. Умотало так, что весь день ходила не в себе, а сестре понравилось», «А визгу-то с него было!», «Я на таком раз прокатился, потом с пола встать не мог, тошнило весь день. Жесткая штука», «Мы его "соковыжималка" называли», «Моего друга так однажды укачало, все прилетело ему же в лицо», «До сих пор от одного вида плохо становится», — написали подписчики группы.

Один из пользователей сети написал о своих сожалениях, что не прокатился на «Сюрпризе», пока была такая возможность: после несчастного случая в 2004 году, когда в Лианозовском парке в Москве при вращении карусели произошло обрушение платформы, из-за чего пострадало 16 человек, эти сооружения постепенно исчезли из парков развлечений. Тогда фолловеры канала вспомнили и позитивные эмоции.

«"Сюрприз"! Мой любимый был», «Классно, центробежная сила не дает упасть, поэтому самый кайф, когда он стоит в положении вертикально, и упасть ты не можешь, хоть и стоишь лицом вниз», «Мне нравилось, и меня никогда не тошнило», «Мне было классно, только на нем и каталась», «Ничего не кружилось, и не укачивало», «Мне тоже нравилось. Гораздо хуже я переносила качели-лодочки, брат так раскачивал, что я начинала орать, казалось, сердце прыгает», — отозвались пользователи.

Ранее москвичи вспомнили катание на колесе обозрения в СССР. По словам юзера, в Парке Горького этот аттракцион был самым дешевым: билет туда стоил десять копеек.